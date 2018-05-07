У Києві немає антидотів проти зміїної отрути

Пабат просить розглянути питання відсутності антидотів проти отрути змій у Києві на засіданні профільної комісії Київради

За останні роки кількість змій у лісовій місцевості, на узбережжі річок і ставків у Києві значно виросла. Як кажуть науковці, з кожним роком популяція змій збільшується вдвічі. За 2017 рік лише в Києві зафіксували 3 випадки нападу змій на людей. Два з них - у Деснянському районі. Проте у столиці немає антидотів зміїної отрути. Про це повідомив на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пабат просить розглянути питання відсутності антидотів проти отрути змій у Києві на засіданні профільної комісії Київради

За останні роки кількість змій у лісовій місцевості, на узбережжі річок і ставків у Києві значно виросла. Як кажуть науковці, з кожним роком популяція змій збільшується вдвічі.

За 2017 рік лише в Києві зафіксували 3 випадки нападу змій на людей. Два з них - у Деснянському районі.

Проте у столиці немає антидотів зміїної отрути. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.

«… Наскільки мені відомо, сироватка «антигадюка», компоненти якої нейтралізують зміїну отруту, що називається, маст хев міських, районних поліклінік», - написав він.

Це підтвердив і Департамент охорони здоров’я КМДА у своїй відповіді на запит Пабата. «За інформацією, наданою Базою спеціального медичного постачання м. Києва, на даний час у місті Києві відсутній анатоксин проти зміїної отрути», - сказано у документі.

Пабат зазначив: «Укус найотруйнішої з наших змій - гадюки звичайної - в абсолютній більшості випадків не смертельний. Але завжди є категорія людей, які не володіють абсолютним здоров'ям, для яких наслідки укусу можуть стати фатальними, це по-перше. По-друге, сам порядок надання медичної допомоги постраждалому від укусу отруйної змії, передбачає введення протиотрути на етапі його звернення до лікаря».

У зв’язку з цим депутат просить розглянути питання відсутності антидотів проти отрути змій у Києві на найближчому засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.