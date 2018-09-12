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    У Києві невідомі вбили волонтера

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    Активіст Анатолій Декін&nbsp; - У Києві невідомі вбили волонтера
    Активіст Анатолій Декін 

    Друг «Талібана» стверджує, що полювання на активіста велося вже давно

    У Києві невідомі вбили активіста Анатолія Декіна, відомого як «Талібан».

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook друг загиблого, активіст Станіслав Краснов.

    За його словами, Декін був убитий у власному будинку на території Києва.

    «Пам'ятаєте 2011 рік, коли провокатори привезли до Львова червоний прапор на 9 травня? В той самий день в Севастополі проросійські молодики напали на Талібана та жорстоко його побили, помстившись таким чином всім патріотам за свою невдачу. Він потім довго лікувався...», - розповів Краснов.

    За його словами, «Талібан» пройшов Майдан, був волонтером, допомагав багатьом добробатам.

    Він додав, що всі в Криму знають «Талібана». Патріот, що відстоював Український Крим з 1991 року.

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