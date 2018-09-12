У Києві невідомі вбили волонтера



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Активіст Анатолій Декін

Друг «Талібана» стверджує, що полювання на активіста велося вже давно

У Києві невідомі вбили активіста Анатолія Декіна, відомого як «Талібан».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook друг загиблого, активіст Станіслав Краснов.

За його словами, Декін був убитий у власному будинку на території Києва.

«Пам'ятаєте 2011 рік, коли провокатори привезли до Львова червоний прапор на 9 травня? В той самий день в Севастополі проросійські молодики напали на Талібана та жорстоко його побили, помстившись таким чином всім патріотам за свою невдачу. Він потім довго лікувався...», - розповів Краснов.

За його словами, «Талібан» пройшов Майдан, був волонтером, допомагав багатьом добробатам.

Він додав, що всі в Криму знають «Талібана». Патріот, що відстоював Український Крим з 1991 року.