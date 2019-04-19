У Києві новий скандал: забудовник заливає бетоном літописну Почайну (фото, відео)



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Будівельники засипали Почайну піском і залили бетоном Фото: Анабелла Моріна, Facebook

Активісти виходять на акцію протесту до гирла річки Почайна

Забудовник гігантського ТРЦ «Блокбастер-мол» на Петрівці заливає частину історичної річки Почайна бетоном і поміщає в підземний колектор. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Костянтин Богатов.

Рівно три роки тому, у квітні 2016 року, столична влада пообіцяла громадським активістам, що дорога по історичній річці не пройде, будуть побудовані естакади і мости. Це було затверджено в Детальному плані території Петрівка - Оболонь.

«Рівно три роки тому був прийнятий ДПТ, який захищає річку і зберігає водну гладь. Всі перетини дорогами повинні були бути пройдені мостами і естакадами. Це особисто пообіцяв Віталій Кличко, під цим підписався його заступник О. В. Спасибко, за це проголосувала Київрада, про це знав забудовник і його ручні депутати», - нагадав Богатов.

Він продемонстрував відео з дрона на місці засипки річки Почайна.

На схемі позначено, як повинно бути, а на фотографії - що відбувається зараз.

Активістка, краєзнавець Анабелла Моріна повідомила про акцію протесту, яка відбудеться у суботу, 20 квітня. «Ми чекаємо вас об 11:00 в суботу у гирла Почайни під Північним мостом. Будемо зупиняти свавілля», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.