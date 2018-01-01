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    У Києві запропонували проекти для майбутнього «Меморіалу Героїв Небесної Сотні»

    На участь у конкурсі надійшло понад 60 заявок із 12 країн світу та з України
    Сьогодні, 15 лютого, на Майдані Незалежності відбулася презентація дев’яти проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні», поданих на міжнародний відкритий архітектурний конкурс.  20 лютого журі визначить переможця у номінації «Меморіал Героїв», у червні — оголосить результати конкурсу «Музей Революції
    • Сьогодні, 19:56
    • Розсилка

    На участь у конкурсі надійшло понад 60 заявок із 12 країн світу та з України

    Сьогодні, 15 лютого, на Майдані Незалежності відбулася презентація дев’яти проектів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні», поданих на міжнародний відкритий архітектурний конкурс. 

    20 лютого журі визначить переможця у номінації «Меморіал Героїв», у червні — оголосить результати конкурсу «Музей Революції Гідності». 

    На участь у конкурсі надійшло понад 60 заявок із 12 країн світу та з України.

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    Технічний комітет конкурсу, відповідно до міжнародної практики, відібрав 28 робіт у двох номінаціях — і для Меморіалу, і для Музею.

    Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що авторитетний міжнародний конкурс визначить «найбільш гідний і професійний проект, який ураховує саму сутність подій, душу подій, сучасні містобудівні тренди, художні якості та громадські запити щодо бачення Меморіалу Героям Небесної Сотні».

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