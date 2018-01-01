У Києві обмежать рух транспорту деякими мостами

Рух на мостах обмежать через ремонтні роботи

У столиці в п'ятницю, 12 січня, частково обмежать рух транспорту Південним та Московським мостами, а також мостом через річку Десенка. Про це повідомляє прес-служба КМДА. «Звертаємо увагу водіїв, що завтра, 12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з