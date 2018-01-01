У Києві обмежать рух транспорту деякими мостами
- Вчора, 23:08
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Розсилка
Південний міст у Києві
Рух на мостах обмежать через ремонтні роботи
У столиці в п'ятницю, 12 січня, частково обмежать рух транспорту Південним та Московським мостами, а також мостом через річку Десенка.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
«Звертаємо увагу водіїв, що завтра, 12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з ремонтними роботами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження діятиме:
- з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе;
- з 11:00 до 15:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
- з 15:00 до 19:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до станції метро «Петрівка».
До слова, Кличко зупинив скандальне будівництво у центрі Києва.