У Києві оголошено кращих експортерів року (список)

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Переможцями стали 22 столичних підприємства

Комісія із проведення конкурсу визначила суб’єктів господарювання – експортерів, яким присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року». Переможцями стали 22 столичних підприємства. Загалом на участь у конкурсі цього року було подано понад 30 заявок. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

«Розвиток експортних можливостей київських виробників – це вагома складова у формуванні позитивних тенденцій розвитку економіки столиці. Саме тому з метою сприяння реальному сектору економіки міська влада проводить важливі заходи щодо підтримки експорторієнтованих промислових підприємств, серед яких і ті, що можуть репрезентувати наших виробників на міжнародному рівні. Перемога у конкурсі «Кращий експортер року» – це відзнака потужності столичних підприємств, засвідчення їхнього вагомого внеску у розвиток економіки міста Києва», – зауважив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Андрій Мельничук.

Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та знаками «Кращий експортер року». Офіційна церемонія нагородження відбудеться 5 червня під час проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено у Києві» у Міжнародному виставковому центрі.

Конкурс «Кращий експортер року» проводиться із 2015 року з метою підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортних можливостей київських виробників.

Підприємства-переможці конкурсу «Кращий експортер року» за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2017 році

1. ТОВ «УКРПРОДПРОМПОСТАЧ» 2. ТОВ «Київська макаронна фабрика» 3. ПрАТ «ОБОЛОНЬ» 4. ТОВ «Київський фурнітурний завод» 5. ТОВ «РІФ-1» 6. НВ ПП «АНЄГ» 7. ТОВ «Новий Друк» 8. ТОВ «Пролог Семікор» 9. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 10. ПАТ «ФАРМАК» 11. ПрАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна кераміка» 12. ТОВ «АТЕМ ГРУП» 13. ПрАТ «Київське ЦКБ арматуробудування» 14. ТОВ «Комерційно-промислова фірма «ПРОМІКС 15. ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. Корольова 16. КП СПБ «Арсенал» 17. ТОВ «РОСТОК ЕЛЕКОМ» 18. ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» 19. ТОВ «ЕЛВАТЕХ» 20. ПрАТ «УХЛ-МАШ» 21. ДП «Завод 410 ЦА» 22. ДП «Київський бронетанковий завод»



