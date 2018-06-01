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    У Києві оголошено кращих експортерів року (список)

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    У Києві оголошено кращих експортерів року (список)

    Переможцями стали 22 столичних підприємства

    Комісія із проведення конкурсу визначила суб’єктів господарювання – експортерів, яким присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року». Переможцями стали 22 столичних підприємства. Загалом на участь у конкурсі цього року було подано понад 30 заявок. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

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    «Розвиток експортних можливостей київських виробників – це вагома складова у формуванні позитивних тенденцій розвитку економіки столиці. Саме тому з метою сприяння реальному сектору економіки міська влада проводить важливі заходи щодо підтримки експорторієнтованих промислових підприємств, серед яких і ті, що можуть репрезентувати наших виробників на міжнародному рівні. Перемога у конкурсі «Кращий експортер року» – це відзнака потужності столичних підприємств, засвідчення їхнього вагомого внеску у розвиток економіки міста Києва», – зауважив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Андрій Мельничук.

    Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та знаками «Кращий експортер року». Офіційна церемонія нагородження відбудеться 5 червня під час проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено у Києві» у Міжнародному виставковому центрі.

    Конкурс «Кращий експортер року» проводиться із 2015 року з метою підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортних можливостей київських виробників.

    Підприємства-переможці конкурсу «Кращий експортер року» за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2017 році

    1.

    ТОВ «УКРПРОДПРОМПОСТАЧ»

    2.

    ТОВ «Київська макаронна фабрика»

    3.

    ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

    4.

    ТОВ «Київський фурнітурний завод»

    5.

    ТОВ «РІФ-1»

    6.

    НВ ПП «АНЄГ»

    7.

    ТОВ «Новий Друк»

    8.

    ТОВ «Пролог Семікор»

    9.

    ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

    10.

    ПАТ «ФАРМАК»

    11.

    ПрАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна кераміка»

    12.

    ТОВ «АТЕМ ГРУП»

    13.

    ПрАТ «Київське ЦКБ арматуробудування»

    14.

    ТОВ «Комерційно-промислова фірма «ПРОМІКС

    15.

    ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. Корольова

    16.

    КП СПБ «Арсенал»

    17.

    ТОВ «РОСТОК ЕЛЕКОМ»

    18.

    ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»

    19.

    ТОВ «ЕЛВАТЕХ»

    20.

    ПрАТ «УХЛ-МАШ»

    21.

    ДП «Завод 410 ЦА»

    22.

    ДП «Київський бронетанковий завод»


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