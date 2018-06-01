У Києві оголошено кращих експортерів року (список)
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Переможцями стали 22 столичних підприємства
Комісія із проведення конкурсу визначила суб’єктів господарювання – експортерів, яким присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року». Переможцями стали 22 столичних підприємства. Загалом на участь у конкурсі цього року було подано понад 30 заявок. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
«Розвиток експортних можливостей київських виробників – це вагома складова у формуванні позитивних тенденцій розвитку економіки столиці. Саме тому з метою сприяння реальному сектору економіки міська влада проводить важливі заходи щодо підтримки експорторієнтованих промислових підприємств, серед яких і ті, що можуть репрезентувати наших виробників на міжнародному рівні. Перемога у конкурсі «Кращий експортер року» – це відзнака потужності столичних підприємств, засвідчення їхнього вагомого внеску у розвиток економіки міста Києва», – зауважив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Андрій Мельничук.
Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та знаками «Кращий експортер року». Офіційна церемонія нагородження відбудеться 5 червня під час проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено у Києві» у Міжнародному виставковому центрі.
Конкурс «Кращий експортер року» проводиться із 2015 року з метою підвищення конкурентоспроможності та розвитку експортних можливостей київських виробників.
Підприємства-переможці конкурсу «Кращий експортер року» за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2017 році
|
1.
|
ТОВ «УКРПРОДПРОМПОСТАЧ»
|
2.
|
ТОВ «Київська макаронна фабрика»
|
3.
|
ПрАТ «ОБОЛОНЬ»
|
4.
|
ТОВ «Київський фурнітурний завод»
|
5.
|
ТОВ «РІФ-1»
|
6.
|
НВ ПП «АНЄГ»
|
7.
|
ТОВ «Новий Друк»
|
8.
|
ТОВ «Пролог Семікор»
|
9.
|
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
|
10.
|
ПАТ «ФАРМАК»
|
11.
|
ПрАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна кераміка»
|
12.
|
ТОВ «АТЕМ ГРУП»
|
13.
|
ПрАТ «Київське ЦКБ арматуробудування»
|
14.
|
ТОВ «Комерційно-промислова фірма «ПРОМІКС
|
15.
|
ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. Корольова
|
16.
|
КП СПБ «Арсенал»
|
17.
|
ТОВ «РОСТОК ЕЛЕКОМ»
|
18.
|
ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»
|
19.
|
ТОВ «ЕЛВАТЕХ»
|
20.
|
ПрАТ «УХЛ-МАШ»
|
21.
|
ДП «Завод 410 ЦА»
|
22.
|
ДП «Київський бронетанковий завод»