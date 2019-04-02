У Києві оперативники затримали групу квартирників



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Крадіїв затримали неподалік від місця злочину Фото: Нацполіція

Зловмисники вже прямували з краденими речами до столичної підземки, коли їх зупинили працівники поліції

У ході реалізації оперативної інформації оперативники столичного главку спільно зі співробітниками карного розшуку Дніпровського управління поліції затримали двох чоловіків за квартирну крадіжку на проспекті Оболонському. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін повідомив, що зловмисники за допомогою відмичок потрапили у квартиру, звідки викрали електроінструменти. Однак неподалік від місця злочину їх затримали працівники карного розшуку.

«Ми встановили, що чоловіки діяли за чіткою схемою: обоє відчиняли квартиру, потім один заходив в оселю, збирав у сумку цінні речі, а інший чатував на вулиці та спостерігав за навколишньою обстановкою. Під час поверхневого огляду поліція вилучила у них набір відмичок та викрадені речі», – додав Кузьмін.

Правоохоронці затримали крадіїв у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1974 та 1979 років народження, раніше судимі за аналогічні злочини. На даний час чоловіки мають статус підсудних у Полтавській області за крадіжки з квартир.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Окрім того, перевіряється інформація про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території району та міста. За скоєне фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.