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    У Києві перекриватимуть рух. Список вулиць

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    У Києві перекриватимуть рух. Список вулиць

    Через ремонт доріг цими вихідними у столиці обмежуватимуть рух

    11 – 12 у Києві на декількох вулицях перекриватимуть рух через ремонти. Про це інформує столична влада.

    Так, 11 серпня із 08:00 до 17:00 у зв’язку із улаштуванням нового асфальтобетонного покриття на вул. Рейтарській на ділянці від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара буде закрито рух транспорту.

    Із 08:00 до 19:00 11 та 12 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на спусках та підйомах транспортної розв’язки біля станції метро «Харківська» буде обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт.

    Із 09:00 11 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Соборності буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт.

    Із 22:00 11 серпня до 06:00 12 серпня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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