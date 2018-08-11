У Києві перекриватимуть рух. Список вулиць



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Через ремонт доріг цими вихідними у столиці обмежуватимуть рух

11 – 12 у Києві на декількох вулицях перекриватимуть рух через ремонти. Про це інформує столична влада.

Так, 11 серпня із 08:00 до 17:00 у зв’язку із улаштуванням нового асфальтобетонного покриття на вул. Рейтарській на ділянці від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара буде закрито рух транспорту.

Із 08:00 до 19:00 11 та 12 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на спусках та підйомах транспортної розв’язки біля станції метро «Харківська» буде обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт.

Із 09:00 11 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Соборності буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт.

Із 22:00 11 серпня до 06:00 12 серпня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.