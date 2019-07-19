У Києві перевіряють стан усіх пожежних гідрантів (фото, відео)



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Фото: Київводоканал

На міських водопровідних мережах встановлено 12644 пожежних гідрантів

Спільними зусиллями фахівців «Київводоканалу» та рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій триває перевірка стану пожежних гідрантів Києва.

Загальна кількість встановлених пожежних гідрантів на міських водопровідних мережах, які перебувають на балансі «Київводоканалу», складає 12644 одиниці, повідомляє пресслужба компанії.

Кожного року, здебільшого у весняно-літній період працівники Департаменту експлуатації водопровідного господарства «Київводоканалу» спільно з представниками пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС Києва здійснюють перевірку гідрантів. Під час перевірки рятувальники під’єднують своє обладнання до системи водозабезпечення та перевіряють її справність. Працівники «Київводоканалу» фіксують стан гідранту і, якщо потрібно, забезпечують його ремонт чи заміну.

Крім планових перевірок гідрантів, при виникненні пожеж працівники «Київводоканалу» прибувають на місце пожежі для забезпечення безперервної подачі води та належного тиску в мережі.

Протипожежне водопостачання є одним з основних факторів успішного гасіння значної кількості пожеж, зазначають в ДСНС. Згідно із статистикою, кожна п'ята пожежа в Україні ліквідовується із використанням пожежних гідрантів та пожежних водоймищ.

Під час перевірок також звертається увага на наявність покажчиків місцезнаходження гідрантів, можливість вільно до них під’їхати, а також безперешкодно забрати воду пожежними автомобілями.

«Київводоканал» та ДСНС звертаються до водіїв столиці з проханням не залишати свої транспортні засоби в місцях розташування колодязів з пожгідрантами та зберігати можливість вільного доступу до них.