У Києві під час облави силовики затримали людину Кадирова (відео)



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Фото: Інформатор У машині Totyota Camry з державними номерами РФ, яка нібито належить Адаму Ціцулаєву, поліцейські виявили порошок, схожий на героїн

Обшук і затримання Адама Ціцулаєва, сина колишнього представника Чечні в Україні ,проведено на вулиці Кирило-Мефодіївській

У понеділок, 17 вересня, в Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» поліцейські провели облаву на сина колишнього представника глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. Адама Ціцулаєва затримали за підозрою у зберіганні героїну.

Облава почалася на проспекті Перемоги біля станції метро «Політехнічний інститут», а обшук і затримання провели на вулиці Кирило-Мефодіївській. Були стягнуті великі сили поліції і Нацгвардії. Під час затримання правоохоронці перекрили всю вулицю. Про це повідомляє Інформатор.

За словами адвоката Ціцулаєва, поліцейські діяли за наводкою колишнього бізнес-партнера Кадирова, з яким вони разом вели справи до висилки Ціцулаєва з України. Він зазначив, що син колишнього постпреда глави Чечні прибув до Києва місяць назад, щоб провести переговори з людиною Кадирова. Однак той не побажав ділитися з главою Чечні бізнесом і навів силовиків на Адама Ціцулаєва і його людей.

У машині Totyota Camry з державними номерами Російської Федерації, яка нібито належить Адаму Ціцулаєву, поліцейські виявили порошок, схожий на героїн. Трьох молодих людей кавказької національності, які перебували в машині, затримали і відвезли в управління поліції.

Прес-секретар київського управління Нацполіціі Оксана Блищик повідомила, що нічого не знає про поліцейську облаву, яка сталася. Представники правоохоронних органів на місці затримання також відмовилися коментувати дану ситуацію.

На місці облави працювали близько 10 екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група і бійці спецпідрозділів.

Як повідомлялося, рік тому спецпризначенці Служби безпеки України затримали представника глави Чечні Рамзана Ціцулаєва та відвезли до кордону з РФ, де передали росіянам.