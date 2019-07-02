У Києві підозрюваного у масовому «замінуванні» випустили під заставу у 1,5 млн



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Киянина підозрюють у «замінуванні» торговельних центрів, готелів та інших об'єктів у Харкові, що надійшли до поліції 6, 7 і 8 травня

Один із двох жителів Києва, взятих під варту за підозрою в розсиланні завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів масового перебування людей у Харкові, вийшов після внесення застави у сумі 1 млн. 440 тис. гривень.

Про це у вівторок повідомив його адвокат Олександр Шадрін.

«Мій підзахисний уже вийшов під заставу. За другого підозрюваного, наскільки я знаю, заставу теж буде внесено», - заявив Шадрін, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в кримінальному провадженні фігурує загалом 62 епізоди стосовно завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів масового перебування людей у Харкові, які надійшли протягом весни-літа цього року. Його підзахисному інкримінуються три з них (повідомлення про мінування торговельних центрів, готелів та інших об'єктів, що надійшли 6, 7 і 8 травня).

Шадрін також повідомив, що швидше за все оскаржуватиме запобіжний захід, обраний слідчим суддею. «Прокурор уже подав апеляцію. Думаю, ми теж, швидше за все, будемо подавати», - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше у ході проведення спеціальної операції на території Києва були затримані двоє мешканців столиці, яких викрито у розсилці через мережу Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу публічній безпеці на території Харкова.

За клопотання органу досудового розслідування відносно підозрюваних судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 1 млн. 440 тис. гривень.