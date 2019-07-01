У Києві затримали двох підозрюваних у масовому лжемінуванні в Харкові



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У зловмисників вилучені речові докази їх протиправної діяльності Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області.

Затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 1 млн. 440 тис. грн

У ході проведення спеціальної операції на території Києва затримані двоє мешканців столиці, яких викрито у розсилці через мережу Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу публічній безпеці на території Харкова.

Про це 1 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«У зловмисників вилучені речові докази їх протиправної діяльності», - заявили в поліції.

Зазначається, що за клопотання органу досудового розслідування відносно підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 1 млн. 440 тис. гривень.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

«Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників терористичної діяльності та їх причетності до аналогічних фактів, що мали місце у інших регіонах України», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 18 червня поліція перевіряла повідомлення про замінування 38 об'єктів міста Харкова та області.