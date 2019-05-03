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    У Києві побудують центр захисту тварин із ветлікарнею і готелем для собак і котів

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    У Києві побудують центр захисту тварин із ветлікарнею і готелем для собак і котів

    У центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць

    В Києві на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі зведуть центр захисту тварин. Відповідний проект будівництва затверджено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 732.

    У техніко-економічних показниках проекту враховано експертний звіт товариства з обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна будівельна експертиза». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Зокрема, передбачено чотири пускових комплекси. Під час першого, протягом 17-ти місяців, заплановано звести 4-поверхову ветеринарну лікарню, розраховану на одночасний прийом 55 котів і 108 собак, карантинний блок на 3 поверхи (із гаражами) на 100 тварин, а також трансформаторну підстанцію та котельню.

    Протягом 8-ми наступних місяців мають облаштувати готель, місткістю на 38 собак і 22 котів. У третю пускову чергу побудують притулок для 120 котів, а в четверту чергу – вольєри для утримання 547 собак.

    Загалом у центрі захисту тварин буде створено 193 робочих і 30 волонтерських місць.

    Фінансування робіт триватиме у межах показників, передбачених Переліком об’єктів будівництва (реконструкції), що передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.

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