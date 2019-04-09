У Києві почали зносити незаконні прибудови до будинків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недобросовісні підприємці за гроші домальовують добудову у технічному паспорті будинку

У 2019 році Департаментом міського благоустрою Київської міськдержадміністрації надано 13 доручень на демонтаж 21 прибудови до будинків. Зазначені прибудови є незаконними, адже не мають відповідної дозвільної документації, землевідведення тощо. Про це заявив керівник Департаменту Тарас Панчій.

За його словами, у кожного будинку є паспорт фасаду, де зазначені усі архітектурні елементи та їх розміри.

«Для належного зовнішнього вигляду Києва ми підготували проект рішення Київради щодо заборони добудов, зміни форми вікон і балконів та встановлення кондиціонерів на фасадах архітектурних пам’яток. Що стосується прибудов до перших поверхів будинків, то має бути підстава для заняття земельної ділянки. Після чого розробляються вихідні дані, проект, отримується дозвіл на початок будівельних робіт, відбувається будівництво та введення в експлуатацію. Ось шлях узаконення добудов на території міста Києва. І цього законного шляху, на жаль, не дотримується більшість власників добудов. Проблема, з якою ми боремося, – це недобросовісні підприємці, які за гроші домальовують добудову у технічному паспорті будинку», – повідомив Панчій.

У разі виявлення такої прибудови інспектор з благоустрою вручає власникові припис із вимогою надати дозвільні документи на спорудження. Якщо дозвільна документація не надана протягом трьох днів, припис подається на розгляд робочої групи, що перевіряє наявність містобудівних умов, відведення земельної ділянки під будівництво, контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою, дозвіл на початок будівельних робіт. У разі відсутності таких документів робоча група приймає рішення щодо демонтажу прибудови власником своїми силами або за дорученням Департаменту міського благоустрою силами КП «Київблагоустрій».

До слова, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.