Демонтаж МАФів у Києві: минулий тиждень був «урожайний» (фото)
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Демонтаж лавки-автопричепа
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Комунальники прибрали незаконні павільйони і лавки-автопричепи
За минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.
Роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу чиновників самостійно демонтували свої об’єкти. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
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Так, було прибрано:
- 1 кіоск на вул. Ревуцького, 18-а
- 1 павільйон на вул. акад. Заболотного, 156
- 1 авто з продажу кави на вул. Володимирській, 60, біля входу в парк ім. Т. Шевченка
- 1 павільйон на вул. Беретті, 12
- 1 кіоск на вул. Пироговського, 8
- 1 павільйон на вул. Ахматової, 16-а
- 1 павільйон на вул. Руденко, 21-а
- 1 павільйон на просп. Маяковського, 65
- 1 кіоск на вул. Тростянецькій, 3
- 2 павільйони на просп. Правди, 64
- 1 кіоск на вул. Ломоносова, 73
- 1 кіоск на просп. Оболонському, 5
- 1 лавка-автопричеп на Оболонській набережній, 13
- 1 павільйон на вул. Ревуцького, 40
- 1 лавка-автопричеп на вул. Зодчих, 60
- 1 лавка-автопричеп на бул. акад. Вернадського, 79
- 1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 201-203, ст. м. «Бориспільська»
- 1 лавка-автопричеп на просп. Повітрофлоському, 19
- 1 кіоск на вул. Оноре де Бальзака, 77
- 1 лавка-автопричеп на вул. акад. Заболотного, 20-а
- 2 лавки-автопричепи на пл. Героїв Бресту
- 1 павільйон на розі вул. Жилянської та вул. Старовокзальної
- 1 лавка-автопричеп на вул. Басейній, 2
- 1 лавка-автопричеп на вул. Будіндустрії, 6
- 1 лавка-автопричеп на вул. Вишгородській, 56/2
- 2 лавки-автопричепи на розі вул. Т. Драйзера на вул. Електротехнічної
- 1 лавка-автопричеп на вул. Закревського, 61/2
- 1 всесезонний намет на Редьчиному озері, діл. №12
- 1 сезонний майданчик з парасольками на Редьчиному озері, діл. №12
- 1 незаконне складування будівельних та ін. матеріалів на Редьчиному озері, діл. №12
- 1 кіоск на вул. Старовокзальній, 23
- 1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 144-а
Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.