Демонтаж МАФів у Києві: минулий тиждень був «урожайний» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж лавки-автопричепа Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Комунальники прибрали незаконні павільйони і лавки-автопричепи

За минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.

Роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу чиновників самостійно демонтували свої об’єкти. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Так, було прибрано:

1 кіоск на вул. Ревуцького, 18-а

1 павільйон на вул. акад. Заболотного, 156

1 авто з продажу кави на вул. Володимирській, 60, біля входу в парк ім. Т. Шевченка

1 павільйон на вул. Беретті, 12

1 кіоск на вул. Пироговського, 8

1 павільйон на вул. Ахматової, 16-а

1 павільйон на вул. Руденко, 21-а

1 павільйон на просп. Маяковського, 65

1 кіоск на вул. Тростянецькій, 3

2 павільйони на просп. Правди, 64

1 кіоск на вул. Ломоносова, 73

1 кіоск на просп. Оболонському, 5

1 лавка-автопричеп на Оболонській набережній, 13

1 павільйон на вул. Ревуцького, 40

1 лавка-автопричеп на вул. Зодчих, 60

1 лавка-автопричеп на бул. акад. Вернадського, 79

1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 201-203, ст. м. «Бориспільська»

1 лавка-автопричеп на просп. Повітрофлоському, 19

1 кіоск на вул. Оноре де Бальзака, 77

1 лавка-автопричеп на вул. акад. Заболотного, 20-а

2 лавки-автопричепи на пл. Героїв Бресту

1 павільйон на розі вул. Жилянської та вул. Старовокзальної

1 лавка-автопричеп на вул. Басейній, 2

1 лавка-автопричеп на вул. Будіндустрії, 6

1 лавка-автопричеп на вул. Вишгородській, 56/2

2 лавки-автопричепи на розі вул. Т. Драйзера на вул. Електротехнічної

1 лавка-автопричеп на вул. Закревського, 61/2

1 всесезонний намет на Редьчиному озері, діл. №12

1 сезонний майданчик з парасольками на Редьчиному озері, діл. №12

1 незаконне складування будівельних та ін. матеріалів на Редьчиному озері, діл. №12

1 кіоск на вул. Старовокзальній, 23

1 лавка-автопричеп на Харківському шосе, 144-а

Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.