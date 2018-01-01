У Києві пограбували фонд української культури на сотні тисяч доларів

Роботу фонду паралізовано, вивезено всю документацію та техніку на суму понад півмільйона гривень

Зловмисники викрали картини та цінні рукописи у фонді української культури в Києві, вартість яких вимірюється сотнями тисяч доларів. Роботу фонду паралізовано, вивезено всю документацію та техніку на суму понад півмільйона гривень. Про це написав Андрій Махніцький на сторінці у Facebook. «До мене звернувся голова правління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботу фонду паралізовано, вивезено всю документацію та техніку на суму понад півмільйона гривень

Зловмисники викрали картини та цінні рукописи у фонді української культури в Києві, вартість яких вимірюється сотнями тисяч доларів.

Роботу фонду паралізовано, вивезено всю документацію та техніку на суму понад півмільйона гривень.

Про це написав Андрій Махніцький на сторінці у Facebook.

«До мене звернувся голова правління Всеукраїнського благодійного фонду української культури імені Бориса Олійника Бакуменко Олександр Данилович з прохаханням допомогти. Прибув на місце. Розібрався. Виявилося, що в результаті зухвалого рейдерського захоплнення 31 грудня 2017 року колишній працівник фонду, підробивши документи, незаконно привласнив примішення та за допомогою «тітушок» силоміць примусив працівників організації залишити будівлю, завдавши їм значних тілесних ушкоджень…», – написав Махніцький.

Махніцький додав, що патрульні поліцейські, які прибули на місце події, засвідчили вищенаведені факти.

Однак, слідча група відмовилася прибути на місце, щоб оперативно реагувати на подію, хоча відповідальний за справу слідчий призначений вже давно, – зауважив він.