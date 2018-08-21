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    У Києві пограбували відомого співака

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    Співак Петро Чорний - У Києві пограбували відомого співака
    Співак Петро Чорний

    Автомобіль Петра Чорного обікрали на автозаправці

    У Києві на автозаправці обікрали автомобіль відомого співака і автора пісень Петра Чорного. Інцидент трапився в Святошинському районі столиці.

    Про це пише fakty.ua.

    З автомобіля була вкрадена сумка з грошима і документами. Злодій проник в салон, скориставшись незаблокованими дверима автомобіля.

    Петро Чорний – музикант, виходець з ромської родини артистів. Професійно виступати Чорний став у 16 років, приєднавшись до батька в ансамблі «Циганські наспіви».

    В Одесі у жовтні 2018 року музикант планує виступити з концертом в обласній філармонії.

    Також Петро Чорний бере участь в благодійному концертному турі по Україні в підтримку сім’ї співачки Ніни Кірсо.

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