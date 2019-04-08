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    Новини

    У Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла (фото, відео)

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    Молодики з невідомих причин напали на чоловіка - У Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла (фото, відео)
    Молодики з невідомих причин напали на чоловіка
    Фото: ДБР

    Поліцейський із двома невідомими побили чоловіка

    Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування хуліганських дій у зоні відпочинку у Дарницькому районі Києва за участі працівника Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    «Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідуванням розпочали досудове розслідування за ознаками хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) за участі працівника Національної поліції», - йдеться в повідомленні.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 квітня група невідомих осіб, «знаходячись в зоні відпочинку Дарницького району міста Києва, з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю, із застосуванням предмету, схожого на вогнепальну зброю, наносили удари в область тулуба та голови іншій невстановленій особі». 

    Тривають першочергові слідчі дії.

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    У Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла (фото, відео)
    У Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла (фото, відео)

    У мережу потрапило відео нападу. Увага, присутня ненормативна лексика!

    У разі доведення вини особам загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

    розслідування Державне бюро розслідувань
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