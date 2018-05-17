У Києві поліція вилучила наркотиків на півмільйона гривень (фото, відео)

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Вилучено близько 75 таблеток екстазі

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили близько 75 таблеток екстазі, канабіс та понад півкілограма амфетаміну

У Києві у ході оперативного відпрацювання поліцейські помітили підозрілого чоловіка та зупинили його для перевірки. В подальшій розмові з ним правоохоронці встановили, що молодик зберігає заборонені наркотичні речовини в орендованому приміщенні на вулиці Харківське шосе. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП у Києві Олександр Сахно, поліцейські провели невідкладний обшук та виявили понад 75 таблеток екстазі, канабіс, майже півкілограма амфетаміну, фасувальні пакети та ваги.

«За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить понад півмільйона гривень. «Наркоділок» - 28-річний уродженець Харківської області, який раніше не мав проблем із законом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі», - повідомив Сахно.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. На даний час правопорушника перевіряють на причетність до збуту наркотичних речовин та психотропних засобів на території столиці.