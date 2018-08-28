У Києві поліція затримала дует грабіжників



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Правоохоронці оперативно затримали злочинців, які викрали телефон

Під приводом здійснення телефонного дзвінка чоловік із жінкою відібрали у перехожого мобільний телефон

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Тараса Шевченка у чоловіка відібрали мобільний телефон. На виклик прибули екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронцям заявник розповів, що до нього підійшли чоловік із жінкою та зав’язали з ним розмову. Згодом нова знайома попросила у нього мобільний телефон для здійснення дзвінка. Та коли власник попросив жінку повернути ґаджет, її спільник його штовхнув і вдарив. Після скоєного фігуранти втекли з мобільним телефоном.

Потерпілий надав детальний опис зловмисників, за яким правоохоронці розпочали пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину екіпаж патрульних зупинив жінку та чоловіка, схожих на підозрюваних.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 32-річна уродженка Хмельниччини та 36-річний уродженець Дніпропетровщини.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Спільникам оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.