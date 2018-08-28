  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві поліція затримала дует грабіжників

    • Розсилка
    Правоохоронці оперативно затримали злочинців, які викрали телефон - У Києві поліція затримала дует грабіжників
    Правоохоронці оперативно затримали злочинців, які викрали телефон

    Під приводом здійснення телефонного дзвінка чоловік із жінкою відібрали у перехожого мобільний телефон

    До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Тараса Шевченка у чоловіка відібрали мобільний телефон. На виклик прибули екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронцям заявник розповів, що до нього підійшли чоловік із жінкою та зав’язали з ним розмову. Згодом нова знайома попросила у нього мобільний телефон для здійснення дзвінка. Та коли власник попросив жінку повернути ґаджет, її спільник його штовхнув і вдарив. Після скоєного фігуранти втекли з мобільним телефоном.

    Потерпілий надав детальний опис зловмисників, за яким правоохоронці розпочали пошуки. Неподалік від місця вчинення злочину екіпаж патрульних зупинив жінку та чоловіка, схожих на підозрюваних.

    Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 32-річна уродженка Хмельниччини та 36-річний уродженець Дніпропетровщини. 

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Спільникам оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

    Читайте також
    Київ телефон пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ