У Києві працівник ломбарду зачинив клієнта і зник з його $51 тис.



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ЗМІ повідомили про пограбування чоловіка в «Ломбард Комод»

Чоловік прийшов в ломбард, щоб обміняти 51,5 тис. доларів

У Києві на вулиці Будівельників, 4, недалеко від Дарницької площі, співробітник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, коли той звернувся до закладу, щоб обміняти 51,5 тис. доларів. Працівник ломбарду зник з грошима.

Подія трапилася в понеділок, 29 серпня, близько 11:05. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, чоловік прийшов в «Ломбард Комод», щоб обміняти 51,5 тис. доларів. Співробітник ломбарду переконав клієнта, що приміщення варто закрити, оскільки сума була дуже велика. Після чого працівник комусь подзвонив і закрився в сховищі.

Через 15 хвилин клієнт почав нервувати і вирішив перевірити, де чоловік, який повинен був обміняти його гроші. Однак ні співробітника ломбарду, ні своїх грошей він не виявив. Замість цього виявився замкнений у приміщенні. Чоловікові нічого іншого не залишалося, крім як викликати правоохоронців.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, 28 липня чоловік в масці і з мисливською рушницею намагався пограбувати ювелірний магазин.