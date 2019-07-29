Грабіжник-невдаха влаштував стрілянину у київському ювелірному магазині (фото, відео)



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На місці працювала слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Зловмисник потрапив у вітрину, встановлену всередині магазину

У неділю, 28 липня, на вул. Антоновича, 38а в Голосіївському районі Києва чоловік скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Gold.ua.

Надзвичайна подія сталася у неділю близько 11:25. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили співробітники охоронної фірми, чоловік в масці і з мисливською рушницею зайшов в приміщення магазину приблизно через 25 хвилин після відкриття. Він повісив на магнітний дверний замок мотузку, щоб запобігти блокуванню дверей, і навів ствол на охоронця, попередивши, що вистрілить, якщо той поворухнеться. Охоронець кинувся на грабіжника і встиг відвести рушниця від себе. Відразу після цього пролунав постріл. На щастя, зловмисник потрапив у вітрину, встановлену всередині магазину, а не в охоронця.

Після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, проте патрон вискочив у нього з рук. Усвідомивши, що спроба пограбування провалена, чоловік вибіг з ювелірки і зник в невідомому напрямку.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав, однак співробітниці магазина були сильно налякані.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Зараз всі зусилля правоохоронців спрямовані на розшук нападника.