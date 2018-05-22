У Києві продадуть право на облаштування і експлуатацію парковок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На аукціон виставлено два парувальних майданчики

Уперше у столиці право облаштовувати і експлуатувати паркувальні майданчики продадуть на аукціоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«КП «Київтранспарксервіс» оголошує аукціон на право облаштування та експлуатацію паркувальних майданчиків для денного платного паркування транспортних засобів за адресами: м. Київ, пл. Спортивна (НСК «Олімпійський») та м. Київ, вул. Курська, 13-Б, В, Е», – написав він.

За його даними, перший майданчик, що на Спортивній площі, відноситься до I територіальної зони. Він передбачає створення 92 машиномісць, у тому числі, 9 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб із інвалідністю. Фіксовані місця для паркування експлуатуватимуться упродовж року, плата за користування місцями буде визначена за результатами торгів.

Майданчик на вул. Курській, 13-Б, В, Е відноситься до II територіальної зони та передбачає створення 26 машиномісць, у тому числі, 3 спеціальних місця для безкоштовного паркування транспортних засобів осіб із інвалідністю. Строк експлуатації фіксованих місць для паркування на відведеному майданчику для паркування також складає 1 рік.

«Аукціон стартує 21 травня, пропозиції за обома майданчиками прийматимуться до 29 травня, а власне торги проведуть 30 травня. Стартова вартість першого, на Олімпійській – 57,9 тис. грн., другого – 37,3 тис. грн. У обох випадках крок підвищення становить 5%», – інформує Давтян.

За його словами, це безпрецедентний для Києва пілотний проект і він покликаний «покласти початок впорядкуванню паркувального простору». «Там, де раніше діяли схеми і домовленості, тепер будуть законні договори і чіткі умови роботи, а, отже, прозорі платежі», – підкреслив заступник голови КМДА.