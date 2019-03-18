У Києві п’яний чоловік стріляв в автомобіль охоронної фірми



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На службовому автомобілі отвори, характерні для пострілів Фото: Нацполіція

Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння здійснив постріли у транспортний засіб і фасад установи з реалізації лотереї

На вулиці Маршала Якубовського Голосіївського району столиці невідомий стріляв в автомобіль приватної охоронної фірми стріляв невідомий. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До правоохоронців звернувся один зі співробітників охорони. Чоловік повідомив про те, що у складі групи швидкого реагування він виїхав на виклик. Охоронець додав, що один із відвідувачів чіплявся до людей, а потім заснув. Співробітники охорони вивели сп’янілого чоловіка на вулицю. Через півгодини один із членів групи швидкого реагування почув звук, схожий на постріл, а вийшовши з транспортного засобу, побачив на службовому автомобілі отвори, характерні для пострілів», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події та почали відпрацьовувати територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Упродовж кількох годин детективи Голосіївського управління поліції спільно зі спецпризначенцями встановили чоловіка, який стріляв. Це – чоловік, якого охоронці перед цим вивели із закладу. Правоохоронці провели за місцем його проживання невідкладний обшук та вилучили рушницю, з якої він стріляв у автомобіль охоронців.

За даним фактом слідчим Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголосили про підозру. Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.