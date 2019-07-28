У Києві п’яний прокурор переховувався від поліції в кущах



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Власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Фото: Інформатор

Замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, прокурор зник через зарості в невідомому напрямку

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили автомобіль з п'яним водієм за кермом.

Поліція встановила, що власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк.

Про це повідомляє «Інформатор».

Затриманому запропонували пройти перевірку на драґері, але він відмовився. В ході суперечок з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.

«За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує», - зазначає ЗМІ.