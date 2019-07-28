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    У Києві п’яний прокурор переховувався від поліції в кущах

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    Власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури - У Києві п’яний прокурор переховувався від поліції в кущах
    Власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури
    Фото: Інформатор

    Замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, прокурор зник через зарості в невідомому напрямку

    У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили автомобіль з п'яним водієм за кермом.

    Поліція встановила, що власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Затриманому запропонували пройти перевірку на драґері, але він відмовився. В ході суперечок з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.

    «За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує», - зазначає ЗМІ.

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