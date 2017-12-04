У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв

За інформацією ЗМІ, горе-водія поліція зупиняла тричі за водіння в нетверезому стані

Ввечері у неділю, 3 грудня, у Києві зупинився рух швидкісних трамваїв у бік вулиці Старовокзальної. Причиною зупинки стало ДТП. Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook. «Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і біля НАУ (Національного авіаційного університету) пробив огорожу до швидкісного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Аварійна служба відтягнула машину з трамвайних колій

За інформацією ЗМІ, горе-водія поліція зупиняла тричі за водіння в нетверезому стані

Ввечері у неділю, 3 грудня, у Києві зупинився рух швидкісних трамваїв у бік вулиці Старовокзальної. Причиною зупинки стало ДТП.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

«Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і біля НАУ (Національного авіаційного університету) пробив огорожу до швидкісного трамваю. На щастя, обійшлося без потерпілих. Будьте обережні, в деяких місцях дорога стала «підмерзати», - йдеться в повідомленні.

«Водій машини Ford виїхав з заправки і почав рух по проспекту. Він не впорався з керуванням і на мокрій дорозі вилетів на ліву сторону. Зніс частину паркану, який захищав трамвайні колії, і машина опинилася на рейках. Результат драгера показав, що у водія 1,5 проміле алкоголю в крові», - розповів виданню «Інформатор» співробітник поліції.

ЗМІ додає, що водія Ford поліція зупиняла тричі за вечір за статтею 130-й (водіння в нетверезому стані). Аварійна служба відтягнула машину з трамвайних колій вантажівкою, а потім відновила рух міського транспорту.

На місці також працювала поліція. У швидкої допомоги потреби не виникло, так як водій і пасажири не постраждали.

Нагадаємо, сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії.