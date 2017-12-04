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    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв

    За інформацією ЗМІ, горе-водія поліція зупиняла тричі за водіння в нетверезому стані
    Ввечері у неділю, 3 грудня, у Києві зупинився рух швидкісних трамваїв у бік вулиці Старовокзальної. Причиною зупинки стало ДТП. Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook. «Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і біля НАУ (Національного авіаційного університету) пробив огорожу до швидкісного
    • Сьогодні, 01:48
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    Аварійна служба відтягнула машину з трамвайних колій
    Фото: Інформатор
    Аварійна служба відтягнула машину з трамвайних колій

    За інформацією ЗМІ, горе-водія поліція зупиняла тричі за водіння в нетверезому стані

    Ввечері у неділю, 3 грудня, у Києві зупинився рух швидкісних трамваїв у бік вулиці Старовокзальної. Причиною зупинки стало ДТП.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

    «Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і біля НАУ (Національного авіаційного університету) пробив огорожу до швидкісного трамваю. На щастя, обійшлося без потерпілих. Будьте обережні, в деяких місцях дорога стала «підмерзати», - йдеться в повідомленні.

    «Водій машини Ford виїхав з заправки і почав рух по проспекту. Він не впорався з керуванням і на мокрій дорозі вилетів на ліву сторону. Зніс частину паркану, який захищав трамвайні колії, і машина опинилася на рейках. Результат драгера показав, що у водія 1,5 проміле алкоголю в крові», - розповів виданню «Інформатор» співробітник поліції.

    ЗМІ додає, що водія Ford поліція зупиняла тричі за вечір за статтею 130-й (водіння в нетверезому стані). Аварійна служба відтягнула машину з трамвайних колій вантажівкою, а потім відновила рух міського транспорту.

    На місці також працювала поліція. У швидкої допомоги потреби не виникло, так як водій і пасажири не постраждали.

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    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв
    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв
    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв
    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв
    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв
    У Києві п’яний водій іномарки вилетів на колії та паралізував рух трамваїв

    Нагадаємо, сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії.

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