У Києві п'ять будинків другий день залишаються без води (адреси)
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Ремонтні бригади працюють на місці аварій
Сьогодні, 1 лютого, ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською 31 січня.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Академіка Булаховського, 28А, 28Б, 28В, 30А, 30Б.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 31 січня через аварії на мережі було відключено водопостачання за адресами: вул. Академіка Булаховського, 22, 24, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 30А, 30Б, 32, 32А.