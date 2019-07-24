У Києві розпочалася децентралізація теплопостачання



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Будинковий тепловий пункт

Котельні змінюють на будинкові теплові пункти

У житловому кварталі на Харківському шосе здійснена децентралізація теплопостачання: неефективний центральний тепловий пункт замінили на будинкові індивідуальні теплові пункти. Теплопункти у 18-ти будинках дозволяють не лише вирішити проблему недогріву та якості послуг, але й дають мешканцям цих багатоповерхівок 20% економії. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час інспекції об’єкту.

За його словами, центральний тепловий пункт (ЦТП) на Харківському шосе, 148-Б забезпечував опалення, холодне та гаряче водопостачання 18 секцій житлових будинків. Місто відходить від старих неефективних котельних і перепідключає будинки на надійні мережі, встановлюючи теплопункти в самих будинках. Також у рамках зазначеної реконструкції під час заміни у 1,5 зменшена протяжність теплових мереж. Нові попередньо ізольовані трубопроводи дають змогу знизити кількість тепловтрат у 4 рази.

«У будинках постійно були проблеми з запуском опалення через часті аварії. Якість послуг була неприйнятною: у деяких будинках гаряча вода була на рівні 30-35 градусів, тоді як норма не менше 50 градусів. У будинку на Харківському шосе, 146 взагалі фіксували нестачу холодної води. Саме тому в кожному житловому будинку, який був підключений до ЦТП, збудували індивідуальні теплопункти та насосні станції протипожежно-питного водопостачання. Для повноцінного забезпечення будинків теплом та водою загалом змонтували 18 ІТП та 17 насосних станцій», – повідомив заступник голови КМДА.

Пантелеєв зауважив, що зараз тут активно ведеться відновлення благоустрою – засипається ґрунт під газони, формуються доріжки з асфальтобетону тощо. Роботи планують завершити до кінця серпня.

Посадовець нагадав, що децентралізація неефективних котельних або центральних теплопунктів є одним із пріоритетів.

«Так, ми вже виконали перепідключення від проблемної приватної котельні «Бонвояж», подібні роботи також проводяться на котельні ХОЗО МВС. Децентралізація – це відхід від неефективних та проблемних теплоджерел і забезпечення постачання тепла більш надійним та безпечним шляхом», – сказав він.