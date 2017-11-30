У Києві розшукують 14-річну дівчинку
- Вчора, 22:41
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Пішла на додаткові заняття і до сих пір не повернулась
Сьогодні удень, на столичному Віноградарі, зникла 14-річна школярка. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«Дівчинка Лера, 14років, зріст 170-175 см.Пішла на англійську після обіду ,30.11.17 і не повернулася. Виноградар», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що дівчина вийшла з дому по вулиці Западинська та пішла на курси англійської на вулиці Світличного (колишня варенична, на кінці 24 тролейбуса). Час 16-17-00.
На курси не дійшла.