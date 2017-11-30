У Києві розшукують 14-річну дівчинку

Пішла на додаткові заняття і до сих пір не повернулась

Сьогодні удень, на столичному Віноградарі, зникла 14-річна школярка. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Дівчинка Лера, 14років, зріст 170-175 см.Пішла на англійську після обіду ,30.11.17 і не повернулася. Виноградар», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що дівчина вийшла з дому по