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    У Києві розшукують 14-річну дівчинку

    Пішла на додаткові заняття і до сих пір не повернулась
    Сьогодні удень, на столичному Віноградарі, зникла 14-річна школярка. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Дівчинка Лера, 14років, зріст 170-175 см.Пішла на англійську після обіду ,30.11.17 і не повернулася. Виноградар», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що дівчина вийшла з дому по
    • Вчора, 22:41
    • Розсилка

    Пішла на додаткові заняття і до сих пір не повернулась

    Сьогодні удень, на столичному Віноградарі, зникла 14-річна школярка. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Дівчинка Лера, 14років, зріст 170-175 см.Пішла на англійську після обіду ,30.11.17 і не повернулася. Виноградар», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що дівчина вийшла з дому по вулиці Западинська та пішла на курси англійської на вулиці Світличного (колишня варенична, на кінці 24 тролейбуса). Час 16-17-00.

    На курси не дійшла.

    Київ
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