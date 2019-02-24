У Києві розшукують водія «Ауді», який скоїв ДТП з тяжкими наслідками та втік з місця події



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Подія трапилась на вулиці Алма-Атинській Дніпровського району столиці

Водій «Ауді» врізався в електроопору, що стояла на зупинці громадського транспорту.

У результаті автопригоди пасажир водія-порушника від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті «швидкої», а пенсіонерка, яка перебувала у цей час на зупинці, госпіталізована з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилась на вулиці Алма-Атинській Дніпровського району столиці.

Зусилля правоохоронців спрямовані на затримання чоловіка, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

Свідки стверджують, що відразу ж після аварії водій і один з пасажирів самостійно вибралися з машини і втекли. Другому парубкові знадобилася допомога рятувальників, так як його затиснуло в салоні на задньому сидінні. Після того, як рятувальники вирізали потерпілого, його передали медикам і госпіталізували в лікарню.

Слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.