У Києві СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання



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Злочинці за місяць збували у столиці наркотиків на суму близько одного мільйона гривень

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що наркоділки організували виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин. Товар зловмисники зберігали в орендованих квартирах, реалізували товар в інших орендованих приміщеннях та через розгалужену мережу дилерів», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, учасники угруповання за місяць збували у столиці амфетамін, пігулки МДМА та марихуану на суму близько одного мільйона гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників під час збуту наркотиків та психотропів на одній із столичних квартир і вилучили понад три кілограми різного «зілля».

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 307 вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття наркоугруповання проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського ГУНП в м. Києві.