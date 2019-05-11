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    Новини

    У Києві СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання

    • Розсилка
    У Києві СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання

    Злочинці за місяць збували у столиці наркотиків на суму близько одного мільйона гривень

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання.

    Про це йдеться у повідомленні СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що наркоділки організували виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин. Товар зловмисники зберігали в орендованих квартирах, реалізували товар в інших орендованих приміщеннях та через розгалужену мережу дилерів», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією спецслужби, учасники угруповання за місяць збували у столиці амфетамін, пігулки МДМА та марихуану на суму близько одного мільйона гривень.

    Правоохоронці затримали зловмисників під час збуту наркотиків та психотропів на одній із столичних квартир і вилучили понад три кілограми різного «зілля».

    У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 307 вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії.

    Операція з викриття наркоугруповання проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського ГУНП в м. Києві.

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