У Києві скоєно напад на журналістку



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На вулиці виник конфлікт між чоловіком та журналісткою

На вулиці Польовій e Солом’янському районі Києва чоловік побив журналістку. Про це повідомили у відділі комунікації Солом’янського управління поліції.

«Повідомили те, що чоловік йшов їй назустріч, виник конфлікт, і він ударив її по обличчю. Жінка впала, наскільки нам відомо, розбила телефон, після цього він вдарив її ще раз. Перехожі викликали поліцію, чоловіка одразу затримали і доставили до відділку поліції», - розповіли УНН у поліції.

У поліції не назвали ЗМІ, де працює потерпіла журналістка.

Відомо, що жінка зверталася до лікарні, проте значних тілесних ушкоджень виявлено не було.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 6 березня під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад.