У Києві слідчого Держбюро розслідувань затримали п'яним за кермом



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Екіпаж Нацполіції вночі зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий ДБР, який мав ознаки алкогольного сп’яніння

Директор ДБР пообіцяв, що відомство нікого не буде «прикривати»

У Києві поліцейські затримали слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) за керування автомобілем у нетверезому вигляді.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

Зазначається, що 26 лютого о 1:30 в Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий ДБР, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення з ч.1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу про адміністративні прорушення.

«Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі», – повідомив директор ДБР Роман Труба.

Він нагадав, що кожен працівник бюро має пам’ятати про відповідальність перед суспільством:

«Ми – новий правоохоронний орган, який має стати прикладом для інших. Тому ніхто з наших працівників не має права на помилку, і ми нікого не будемо «прикривати»: не можна працювати в ДБР та порушувати закон. Кожен, хто буде це робити, має піти з Державного бюро розслідувань».

Нагадаємо, 15 лютого поліція обстріляла у Києві автівку з п’яною жінкою за кермом.