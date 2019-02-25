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    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом

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    Автівка зупинилася,&nbsp;протаранивши паркан приватного будинку - Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом
    Автівка зупинилася, протаранивши паркан приватного будинку
    Фото: Еспресо

    Після майже 10 пострілів авто зупинилося

    У ніч на понеділок, 25 лютого, в Києві поліцейські обстріляли позашляховик KIA, який не зупинився на вимогу правоохоронців.

    Інцидент трапився у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Після кількох спроб зупинити авто голосовими і звуковими попередженнями поліцейським довелося застосувати зброю.

    Після майже 10 пострілів авто зупинилося, протаранивши паркан приватного будинку. На щастя, у цей час навколо не було перехожих, тому обійшлося без постраждалих.

    За попередніми даними, жінка-водій позашляховика перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

    На місце події прибули 6 екіпажів поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група.

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    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом
    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом
    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом
    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом
    Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом

    Як повідомлялося, 23 лютого у Києві на вулиці Максимовича сталася аварія за участю тролейбуса №50 і позашляховика Toyota RAV4. У водія Toyota трапився повторний інсульт. 

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