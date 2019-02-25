Нічна погоня у Києві: поліція обстріляла автівку з п’яною жінкою за кермом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автівка зупинилася, протаранивши паркан приватного будинку Фото: Еспресо

Після майже 10 пострілів авто зупинилося

У ніч на понеділок, 25 лютого, в Києві поліцейські обстріляли позашляховик KIA, який не зупинився на вимогу правоохоронців.

Інцидент трапився у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Після кількох спроб зупинити авто голосовими і звуковими попередженнями поліцейським довелося застосувати зброю.

Після майже 10 пострілів авто зупинилося, протаранивши паркан приватного будинку. На щастя, у цей час навколо не було перехожих, тому обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, жінка-водій позашляховика перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події прибули 6 екіпажів поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 23 лютого у Києві на вулиці Максимовича сталася аварія за участю тролейбуса №50 і позашляховика Toyota RAV4. У водія Toyota трапився повторний інсульт.