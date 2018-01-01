У столиці сьогодні обмежать роботу трьох станцій метро через футбол

Через матч «Динамо» - АЕК три станції метро змінять графік роботи

У Києві 22 лютого через проведення футбольного матчу на стадіоні «Олімпійський» змінять роботи трьох станцій метро. Про це йдеться у прес-службі Київського метрополітену. Так, через початок гри з 19:00 до 20:00 станцію «Олімпійська» закриють на вхід та вихід, станцію «Палац спорту» на вихід,



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Через матч «Динамо» - АЕК три станції метро змінять графік роботи

У Києві 22 лютого через проведення футбольного матчу на стадіоні «Олімпійський» змінять роботи трьох станцій метро.

Про це йдеться у прес-службі Київського метрополітену.

Так, через початок гри з 19:00 до 20:00 станцію «Олімпійська» закриють на вхід та вихід, станцію «Палац спорту» на вихід, «Площу Льва Толстого» на вхід.

На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.

Нагадаємо, матч «Динамо» - АЕК відбудеться на НСК «Олімпійський» у четвер, 22 лютого. Початок – о 20:00.