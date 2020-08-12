У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московській



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У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московська

Обмеження пов'язані із ремонтом

У Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух на вулиці Московській. Обмеження будуть діяти із 20:00 12 серпня до 08:00 13 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На вулиці Московській триває середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між Кловським узвозом і вулицею Цитадельною.

Аби зменшити вплив на трафік, основні роботи виконують уночі. Так, у ніч проти 13 серпня влаштовуватимуть верхній шар покриття.

Роботи було перенесено з 8 серпня. Під час робіт рух буде частково обмежено.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.