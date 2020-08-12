  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московській

    • Розсилка
    У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московська - У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московській
    У Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Московська

    Обмеження пов'язані із ремонтом

    У Києві сьогодні, 12 серпня, частково обмежать рух на вулиці Московській. Обмеження будуть діяти із 20:00 12 серпня до 08:00 13 серпня.

    Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    На вулиці Московській триває середній ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між Кловським узвозом і вулицею Цитадельною.

    Аби зменшити вплив на трафік, основні роботи виконують уночі. Так, у ніч проти 13 серпня влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    imgbig_48

    Роботи було перенесено з 8 серпня. Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності.

    ремонт КМДА час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ