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    У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на одному зі шляхопроводів

    Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт
    У середу, 21 лютого, в Києві буде обмежено частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії. Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Київавтодору». Зазначається, що рух буде обмежено з 11:00 до 19:00. Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Комунальна корпорація
    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    <p>Рух буде обмежено з 11:00 до 19:00</p>

    Рух буде обмежено з 11:00 до 19:00

    Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт

    У середу, 21 лютого, в Києві буде обмежено частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії.

    Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Київавтодору».

    Зазначається, що рух буде обмежено з 11:00 до 19:00. Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» попросила водіїв «з розумінням поставитися до тимчасових незручностей».

    Нагадаємо, у вівторок рух транспорту Московським мостом і мостом через річку Десенку у Києві також був обмежений через ремонтні роботи.

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