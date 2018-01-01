У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на одному зі шляхопроводів
- Сьогодні, 06:12
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Рух буде обмежено з 11:00 до 19:00
Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт
У середу, 21 лютого, в Києві буде обмежено частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Київавтодору».
Зазначається, що рух буде обмежено з 11:00 до 19:00. Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
Комунальна корпорація «Київавтодор» попросила водіїв «з розумінням поставитися до тимчасових незручностей».
Нагадаємо, у вівторок рух транспорту Московським мостом і мостом через річку Десенку у Києві також був обмежений через ремонтні роботи.