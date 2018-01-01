У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на одному зі шляхопроводів

Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт

У середу, 21 лютого, в Києві буде обмежено частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії. Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Київавтодору». Зазначається, що рух буде обмежено з 11:00 до 19:00. Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Комунальна корпорація



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Рух буде обмежено з 11:00 до 19:00

Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт

У середу, 21 лютого, в Києві буде обмежено частково обмежено рух транспорту Харківським шляхопроводом через залізничні колії.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Київавтодору».

Зазначається, що рух буде обмежено з 11:00 до 19:00. Обмеження запроваджується у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Комунальна корпорація «Київавтодор» попросила водіїв «з розумінням поставитися до тимчасових незручностей».

Нагадаємо, у вівторок рух транспорту Московським мостом і мостом через річку Десенку у Києві також був обмежений через ремонтні роботи.