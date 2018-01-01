В столиці сьогодні обмежать рух Московським мостом

Рух транспорту буде обмежено у напрямку Троєщини та станції метро «Петрівка»

У Києві у вівторок, 20 лютого, буде обмежено рух транспорту Московським мостом і мостом через р. Десенка у зв’язку з виконанням ремонтних робіт. Про це повідомили у «Київавтодорі». Зазначається, що рух транспорту буде обмежено з 10.00 до 15.00 у напрямку житлового масиву Троєщина та з 15.00 до 20.00 у напрямку станції метро



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Вид на Московський міст

Рух транспорту буде обмежено у напрямку Троєщини та станції метро «Петрівка»

У Києві у вівторок, 20 лютого, буде обмежено рух транспорту Московським мостом і мостом через р. Десенка у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.

Про це повідомили у «Київавтодорі».

Зазначається, що рух транспорту буде обмежено з 10.00 до 15.00 у напрямку житлового масиву Троєщина та з 15.00 до 20.00 у напрямку станції метро «Петрівка».

У комунальній корпорації «Київавтодор» попоросили водіїв «з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

До слова, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської у Києві в постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт.