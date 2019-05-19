У Києві спалахнула масштабна пожежа у хостелі



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Хостел горів у Солом'янському районі Києва Фото: Еспресо

Рятувальники, що прибули на місце, евакуювали 10 осіб з палаючої будівлі

У Солом'янському районі столиці сталася пожежа у двоповерховому будинку, в якому розташовувався костел.

Про це повідомляє «Еспресо».

«На вулиці Тутковського у приватному секторі, який межує з багатоповерхівками сталася серйозна пожежа. Там загорівся один двоповерховий будинок і мало не загорілася друга поруч розташована будівля», - йдеться у повідомленні.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, пожежа розповсюдилася на площі близько 150 квадратних метрів. Рятувальники, що прибули на місце, евакуювали 10 осіб з палаючої будівлі. Крім того, ризикуючи життям, винесли чотири газові балони, і в цей час вибухнуло два газових балони.

«Рятувальникам вдалося попередити займання другого будинку. На щастя, люди в цій пожежі не постраждали, а от кота, який знаходився в одній з кімнат і надихався чадного газу, врятувати не вдалося», - додає видання.

Сусіди кажуть, що у двох будівлях знаходився хостел, в якому мешкало близько 20 осіб. Крім того, буцімто займання могли спровокувати діти, які бавилися з вогнем. Так це чи ні - має з'ясувати слідство.

Нагадаємо, 19 травня у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди.