У Житомирі загорілась заправка, є постраждалі (фото, відео)



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Фото: zt.dsns.gov.ua

За попередньою інформацією, дві людини госпіталізовані, згоріло три автомобілі, ще один пошкоджений

У Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Житомирській області.

19 травня о 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на автомобільній заправці «Яркон» в Житомирі.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 100 кв.м., горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром.

О 13:34 керівник гасіння пожежі оголосив другий підвищений номер виклику, за яким до місця події прибули сили та засоби Житомирського міського гарнізону.

Рятувальниками проведено охолодження запірної арматури підземного резервуара та подано пінну атаку.

О 14:38 пожежу ліквідовано. На гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу на чолі з начальником Управління.

Причина пожежі – встановлюється.

За попередньою інформацією дві людини госпіталізовані до медзакладів, їх особи встановлюються. Також три автомобілі згоріли, ще один пошкоджено.