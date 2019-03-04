У Києві стартувала приватизація: пішли з молотка перші три об’єкти



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Бюджет Києва отримає майже 10 мільйонів гривень

У Києві відбулися перші аукціони з продажу трьох об’єктів малої приватизації в електронній системі ProZorro. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«Після підписання договорів купівлі-продажу бюджет Києва отримає майже 10 мільйонів гривень. Це не лише по-господарськи ефективне рішення, а й значний крок для демократизації процесу і повної відкритості для всіх киян», – зазначив він.

За його словами, торги пройшли надзвичайно успішно, оскільки на участь у них зареєструвалась рекордна кількість потенційних покупців. Із чотирьох оголошених аукціонів один не відбувся у зв’язку з технічним збоєм у системі, проведення двох інших через велику кількість учасників тривало безперервно понад 14 годин.

Зокрема, відбувся продаж нежитлових приміщень загальною площею 144,3 кв. м, розташованих на бульварі Верховної Ради, будинок 22. Ціна, запропонована переможцем, склала 3,56 млн гривень.

Також система ProZorro здійснила продаж нежитлових приміщень загальною площею 137,4 кв. м, розташованих на вулиці Василя Тютюнника (колишня вул. Анрі Барбюса), будинок 58/1. Ціна, запропонована переможцем, склала 2,11 млн гривень.

Відбувся продаж нежитлових приміщень загальною площею 322,3 кв. м, розташованих на вулиці Миколи Мурашка, будинок 4/2. Ціна, яку запропонував переможець, склала 4,3 млн гривень.

Раніше стало відомо, що 28 лютого в електронній торговій системі Prozorro пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації у Києві