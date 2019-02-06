Процес приватизації у Києві зрушив із мертвої точки



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У кінці лютого відбудеться приватизація перших чотирьох об’єктів малої приватизації

28 лютого 2019 року в електронній торговій системі Prozorro пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації у Києві. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Процес здійснення приватизації у Києві зрушив із мертвої точки. Станом на сьогодні інформація про 8 об’єктів внесена до електронної торгової системи «Prozorro. Продажі», прийняті рішення про приватизацію перших 4-х об’єктів, утворені аукціонні комісії, 30 січня проведені їх засідання, на яких розроблені умови продажу та інформаційні повідомлення про продаж. 1 лютого затверджені протоколи засідання аукціонних комісій з умовами продажу та інформаційними повідомленнями», – повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Щодо підготовки до продажу інших неприватизованих об’єктів, які включені у додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва», Слончак зазначив: «1 лютого 2019 року проведена нарада за участю профільних заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання майна комунальної власності. На нараді поставлені чіткі строки і завдання щодо забезпечення заходів із підготовки, виготовлення необхідної документації для продажу об’єктів, вже включених до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, а також надання органу приватизації інформації та документів стосовно нових об’єктів, які можуть бути запропоновані до продажу».

Після виготовлення необхідних документів всі неприватизовані об’єкти з додатку 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва», які можуть бути реалізовані, будуть виставлені до продажу на електронних аукціонах в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».