У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)
Незвичайне пограбування сталося на Софіївський Борщагівці
Грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche
У Києві на Софіївській Борщагівці вранці у вівторок,17 вересня, відбулося незвичайне пограбування пункту обміну валют.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Зазначається, що грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche.
«У пограбуванні брали участь двоє хлопців слов'янської зовнішності, в однаковому одязі. Втекли на білому Porsche», - йдеться в повідомленні під фото з місця інциденту.
Раніше повідомлялося, що на Березняках пограбували «Спорт-лото».