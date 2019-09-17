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    У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)

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    Незвичайне пограбування сталося на Софіївський Борщагівці - У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)
    Незвичайне пограбування сталося на Софіївський Борщагівці

    Грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche

    У Києві на Софіївській Борщагівці вранці у вівторок,17 вересня, відбулося незвичайне пограбування пункту обміну валют.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

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    У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)
    У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)
    У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)

    Зазначається, що грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche.

    «У пограбуванні брали участь двоє хлопців слов'янської зовнішності, в однаковому одязі. Втекли на білому Porsche», - йдеться в повідомленні під фото з місця інциденту.

    Раніше повідомлялося, що на Березняках пограбували «Спорт-лото».

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