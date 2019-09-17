У Києві «стильні» грабіжники обікрали обмінник (фото)



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Незвичайне пограбування сталося на Софіївський Борщагівці

Грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche

У Києві на Софіївській Борщагівці вранці у вівторок,17 вересня, відбулося незвичайне пограбування пункту обміну валют.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зазначається, що грабіжники у білих сорочках та капелюхах, пограбувавши обмінник на вулиці Миру, 35, зникли з місця злочину на білому Porsche.

«У пограбуванні брали участь двоє хлопців слов'янської зовнішності, в однаковому одязі. Втекли на білому Porsche», - йдеться в повідомленні під фото з місця інциденту.

Раніше повідомлялося, що на Березняках пограбували «Спорт-лото».