  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві створили онлайн-карту собачих вбиралень

    • Розсилка
    У Києві створили онлайн-карту собачих вбиралень

    На платформі вже зареєстровано понад 50 конструкцій

    Громадська організація «Це наш Київ» створила онлайн-платформу «Прибери». За її допомогою власники тварин зможуть в електронному форматі шукати туалети для тварин у розділі «Собача вбиральня», а також дізнаватися багато корисної інформації про домашніх улюбленців.

    «Проблему важко не помітити. Її бачать і батьки біля дитячих майданчиків, і самі діти. Її бачать і містяни, і туристи в парках, скверах, дворах. Платформа пропонує простий план дій, що працює», – розповідають творці платформи «Прибери».

    Організатори наголошують: якщо користувачі помітили, що пропустили чи не внесли в реєстр вже існуючі конструкції, адресу та фото можна надсилати на пошту на [email protected]

    15_43

    З 2015 року у столиці розпочав роботу проект цивілізованого вигулу домашніх тварин. По Києву було встановлено понад 200 вбиралень і щороку проводяться інформаційні кампанії про корисну звичку прибирати за своїми улюбленцями.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    Київ тварини кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ