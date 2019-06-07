У Києві створили онлайн-карту собачих вбиралень



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На платформі вже зареєстровано понад 50 конструкцій

Громадська організація «Це наш Київ» створила онлайн-платформу «Прибери». За її допомогою власники тварин зможуть в електронному форматі шукати туалети для тварин у розділі «Собача вбиральня», а також дізнаватися багато корисної інформації про домашніх улюбленців.

«Проблему важко не помітити. Її бачать і батьки біля дитячих майданчиків, і самі діти. Її бачать і містяни, і туристи в парках, скверах, дворах. Платформа пропонує простий план дій, що працює», – розповідають творці платформи «Прибери».

Організатори наголошують: якщо користувачі помітили, що пропустили чи не внесли в реєстр вже існуючі конструкції, адресу та фото можна надсилати на пошту на [email protected]

З 2015 року у столиці розпочав роботу проект цивілізованого вигулу домашніх тварин. По Києву було встановлено понад 200 вбиралень і щороку проводяться інформаційні кампанії про корисну звичку прибирати за своїми улюбленцями.

Джерело: Вечірній Київ