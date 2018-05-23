У Києві судитимуть банду шахраїв, які привласнили і продали 15 квартир

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Дев’ять зловмисників підроблювали правовстановлюючі документи на столичні помешкання, вносили до реєстрів неправдиву інформацію і по кілька разів перепродавали житло

У червні 2017 року працівники відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку спільно із слідчими столичної поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили організовану злочинну групу, члени якої переоформляли і перепродали квартири киян.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, за час слідства головного фігуранта кримінального провадження – 38-річного мешканця столиці, уродженця іншої держави – правоохоронцям довелося затримувати двічі, оскільки влітку він вніс призначену судом заставу у розмірі більше одного мільйона гривень і продовжив неправомірні оборудки. Вдруге його затримали у листопаді. Під час обшуку за місцем мешкання організатора поліція вилучила 76 тисяч гривень, підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу, ключі від 14 житлових квартир, правовстановлюючі документи на квартири, радіостанції та мобільні телефони, автомобіль «BMW X5», придбаний за кошти, отримані злочинним шляхом.

«Слідчі вже довели участь у злочинних схемах дев’яти осіб, серед яких шестеро чоловіків та троє жінок. Більшість із них раніше судимі за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, підробкою документів і навіть умисне вбивство. Кожен із учасників за необхідності виконував кілька ролей: власника помешкання, продавця, покупця, брокера. Аферисти після переоформлення документів на себе перепродавали квартири по кілька разів один одному, а потім виставляли помешкання на ринок нерухомості. Справжні власники зазвичай дізнавалися про втрату, коли у їх житлі вже проживали нові хазяї – добропорядні покупці», - йдеться в повідомленні.

Майже рік тривало розслідування. Правоохоронці допитали затриманих і потерпілих – справжніх власників помешкань, провели кілька десятків обшуків, експертизи, інші слідчі дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група за підробленими документами незаконно заволоділа п’ятнадцятьма квартирами у різних районах столиці. У двох епізодах вони незаконно втрутилися у державний реєстр нерухомого майна і зняли арешти з двох квартир, які планували продати й заволодіти коштами в особливо великих розмірах.

Усім учасникам оголошені підозри у вчиненні злочинів організованою злочинною групою за кількома статтями Кримінального кодексу Україна: ч. 3 і 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 і 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Матеріали направлені на розгляд до суду.

За іншими епізодами злочинної діяльності фігурантів тривають слідчі дії.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.