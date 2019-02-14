У Києві судитимуть чоловіка, який побив безпритульну собаку



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Зловмисник кілька разів вдарив собаку по голові металевим предметом

За жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років

Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Кримінальне провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, подія трапилася влітку минулого року. Тоді до поліції звернувся місцевий житель із заявою про побиття безпритульної собаки на дачному масиві.

Як повідомив т.в.о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, поліцейські з’ясували, що невідомий зловив тварину на вулиці та помістив її у багажне відділення автомобіля. Він кілька разів вдарив собаку по голові металевим предметом, а потім, проїхавши декілька кілометрів, викинув її та втік із місця події.

«Ми опитали свідків події та встановили особу правопорушника, якого згодом затримали. Ним виявився 41-річний киянин, раніше не судимий. Чоловік зізнався у скоєному. Свій вчинок він пояснив тим, що напередодні безпритульні собаки забігли на подвір’я, де мешкають його батьки, та напали на домашню птицю», – додав Пасічник.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Досудове слідство завершено, матеріали скеровані до суду для обрання зловмиснику покарання. Йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

«До речі, завдяки небайдужим людям та зібраним коштам тварину прооперували. Нині собака знайшла родину, де проходить реабілітацію», - додав Пасічник.