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    У Києві судитимуть молодика, який шляхом «закладок» збував наркотики

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    У зловмисника виявили&nbsp;64 згортки з&nbsp;метадоном - У Києві судитимуть молодика, який шляхом «закладок» збував наркотики
    У зловмисника виявили 64 згортки з метадоном

    Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі

    Слідчими Дарницького управління поліції у Києві завершено розслідування та скеровано суду обвинувальний акт відносно 32-річного киянина, який займався збутом наркотичного засобу – метадон. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Чоловіка затримали у грудні 2018 року «на гарячому». Під час особистого обшуку у нього вилучили 27 згортків з метадоном масою 3,6 г, які призначалися для розповсюдження шляхом так званих «закладок». У подальшому ще 64 таких згортки з метадоном масою 8,4 г виявили у квартирі зловмисника.

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    Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, наркотичних засобів у великих розмірах).

    На теперішній час обвинувальний акт відносно особи скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

    Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, нещодавно 30-річний киянин, який розповсюджував психотропні речовини, залишаючи «закладки» біля житлових будинків на території Дніпровського району Києва, отримав 6 років позбавлення волі.

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