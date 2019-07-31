У Києві судитимуть молодика, який застосував сльозогінний газ під час сутичок біля МВС



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Під МВС один із мітингувальників застосував сльозогінний газ

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Київською місцевою прокуратурою №6 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, який під час проведення мирного мітингу застосував сльозогінний газ відносно працівників поліції, що забезпечували охорону правопорядку. Інцидент стався у травні цього року біля центрального входу Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Внаслідок протиправних дій зловмисника троє працівників поліції отримали опіки очей.

За результатами проведення досудового розслідування дії правопорушника кваліфіковано за ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, пов’язаною з опором представникам влади, які виконували обов’язки з охорони громадського порядку, вчиненому із застосуванням предмета, що спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень, умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків).

На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Зловмиснику за вчинення зазначених злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 14 травня під будівлею Міністерства внутрішніх справ сталася короткотривала штовханина між учасниками акції за відставку Юрія Луценка та Арсена Авакова і правоохоронцями.

Внаслідок інциденту один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. У результаті постраждало троє спецпризначенців: вони отримали хімічний опік очей.