Під час сутички під МВС постраждало троє правоохоронців



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Активісти хотіли закріпити на стовпі біля МВС «токсичну» стрічку

Поліція розпочала кримінальне провадження

У вівторок, 14 травня, під будівлею Міністерства внутрішніх справ сталася короткотривала штовханина між учасниками акції за відставку Юрія Луценка та Арсена Авакова і правоохоронцями.

Внаслідок інциденту один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. У результаті постраждало троє спецпризначенців: вони отримали хімічний опік очей. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Щодо переданих мітингувальниками зауважень до роботи правоохоронців – вони будуть розглянуті та проаналізовані керівництвом МВС та Нацполіції.

Як повідомлялося, у вівторок під МВС сталася сутичка між правоохоронцями та активістами.

Штовханина почалась тоді, коли адвокат Масі Найєм спробував закріпити на стовпі стрічку.

В результаті правоохоронці на декілька хвилин затримали голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, потім його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС, і вони змушені були обгороджувати вже не саму будівлю, а поліцейських, які охороняли її.