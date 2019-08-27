У Києві судитимуть посадовця, з вини якого на будівництві загинув 17-річний хлопець



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Трагедія сталася на будівельному майданчику у лютому 2018 року

Посадовець залучив неповнолітнього до виконання робіт з оббивання бетону на палях у котловані

Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове слідство відносно посадовця приватного підприємства, з вини якого на будівництві загинув неповнолітній хлопець. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Трагедія сталася 12 лютого 2018 року на будівельному майданчику у Подільському районі.

«Заступник директора з виробництва, порушуючи вимоги нормативних актів про охорону праці, залучив неповнолітнього до виконання робіт з оббивання бетону на палях у котловані. Під час цих робіт у котловані відбувся зсув бетонних блоків, які смертельно травмували юнака», - розповіли в прокуратурі.

За результатами досудового розслідування (проведення обшуків, комплексу судових експертиз, допиту свідків та перевірок Держслужби України з питань праці) встановлено, що на будівництві не були створені безпечні умови праці, роботи виконувалися без проекту, не було перевірено надійність кріплення стінок виїмки та не розроблено заходів безпечного виконання сумісних робіт.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Крім того, з метою забезпечення цивільного позову батьків загиблого, судом задоволено клопотання місцевої прокуратури та накладено арешт на земельну ділянку площею 2 га та житловий будинок, що належать підозрюваному.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.